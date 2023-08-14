ياسر صادق: الشركة المتحدة ساعدت في وصول مهرجان المسرح للمواطن البسيط

قال ياسر صادق مدير مهرجان القومي للمسرح، خلال كلمته في حفل ختامه: «مساء الخير، تتشرف إدارة المهرجان بدورته الـ16 بحفل الختام، أن ترحب بوزيرة الثقافة، وقيادات وزارة الثقافة، والمبدعين والمبدعات، قالوا قديما من جد وجد، ومن زرع حصد، واليوم هو يوم الحصاد، حيث تعلن جوائز الدورة، ونحتفل بورش المهرجان، التي قدمت لنا مواهب عظيمة».

وأضاف: «كل الشكر لوزيرة الثقافة الداعمة والراعية للمهرجان، حلمنا أن يصل المهرجان إلى المواطن البسيط، وأن يصل المسرح المصري إلى مكانه، ووصلنا بذلك بفضل الإعلام، ودعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي نقلت المهرجان بشكل محترف عن طريق قناة الحياة».

وبدأ حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، الذي جاءت دورته هذا العام تحت اسم الفنان عادل إمام، بفيلم تسجيلي ورسائل من نجوم الوسط الفني للزعيم.

وقدم كورال روح الشرق، وصلة من أغاني المسرحيات المميزة، مثل «مدرسة المشاغبين، الواد سيد الشغال، ريا وسكينة»، وغيرها مع تفاعل كبير من الجمهور.