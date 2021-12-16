ياسر صادق لـ«الوطن»: شخصية «عم فؤاد» في «حلم حياتي» أكبر مثال للتواضع

تصدرت حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أصبحت حديث رواد هذه المواقع منذ بداية عرضها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصةً وأن هذه الحكاية تعرض قصة فتاة تُدعى «خديجة»، والتي تُعاني من مرض التوحد، وترغب في دخول مجال التمثيل، ولكنها تواجه عقبات كثيرة من أجل تحقيق حلمها.

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع الفنان ياسر صادق، الذي يقوم بدور «عم فؤاد»، والد «خديجة»، التي تقوم بدورها الفنانة مايان السيد، من خلال أحداث حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، للكشف عن كواليس تحضيراته للشخصية.

ياسر صادق: المخرجة لها الفضل في ظهور الشخصية بهذا الشكل

قال الفنان ياسر صادق، إن الفضل في تحضير الشخصية يرجع إلى مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل، لأنها بذلت معه جهداً مضاعفاً حتى يستوعب شخصية «عم فؤاد»، في حكاية «حلم حياتي»، ويقوم بها بهذا الشكل، مضيفا: «المخرجة ياسمين أحمد كامل تحملت على عاتقها الكثير، وأخذت تساعدني في كل حلقة وكل مشهد، حتى استوعبت الشخصية وقمت بتجسيدها على هذا النحو».

ياسر صادق: استمديت شخصية «عم فؤاد» من الرئيس السيسي

وأشار الفنان ياسر صادق، إلى أنه الجزء الأكبر من شخصية «عم فؤاد»، ضمن أحداث حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، استمدها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «أنا استمديت شخصية (عم فؤاد)، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه شخصية متواضعة جداً، وعلى الرغم من إنه أعلى رتبة في مصر، إلا أننا دائماً نراه يتعامل بتواضع وطيبة مع الأطفال ذوي الهمم والمصابين بمرض التوحد، وله وقائع مبهجة كثيرة معهم».

وتابع الفنان ياسر صادق، حديثه عن شخصية «عم فؤاد»، قائلاً: «الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صورة مُثلى للتعامل مع الأطفال، وده اللي حصل مع (عم فؤاد)، لأنه نسي ذاته في بنته، وعكس حبه لـ(خديجة)، بأنه بدأ يتعامل مع الشخصيات اللي زيها بطيبة وتواضع».