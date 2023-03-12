محمد رياض وأحمد سلامة أبرز الحاضرين لعزاء شقيق ياسر صادق

انتهى منذ قليل، عزاء الشقيق الأكبر للفنان ياسر صادق، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك بعد أن وافته المنية صباح أمس السبت.

الفنانون يقدمون واجب العزاء لياسر صادق

وحرص عدد من الفنانين على حضور عزاء شقيق ياسر صادق؛ أبزرهم محمد رياض، أحمد سلامة، طارق النهري، فتوح أحمد، ومنير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلة، ومحمد الصاوي، وذلك لتقديم واجب العزاء.

وفاة شقيق ياسر صادق

وكان ياسر صادق، أعلن وفاة شقيقه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيقي الأكبر يسري صادق، والعزاء غدا الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، اللهم تقبله قبولًا حسنًا وألحقه بالصالحين».