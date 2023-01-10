ياسر صادق: مقتنيات 79 فنانا تزين متحف رواد الفن المصري بعد تطويره

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا عن افتتاح متحف رموز ورواد الفن المصري بعد تطويره.

وقال ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن أعمال التطوير كبيرة على مدار 5 أشهر، إذ تحولت حديقة المتحف لحديقة متحفية كاملة، وجرت الاستعانة من الزملاء بقطاع الفنون التشكيلية لوضع التصور المتحفي للقاعة الرئيسية وترميم المتقتنيات والماكيتات.

وتابع «صادق»: «واصلنا الليل بالنهار لحد ما قدرنا نحقق ده، وساعدتنا جمعية أبناء الفنانين، الذين أهدونا مقتنيات آبائهم وأجدادهم وذويهم الفنانين الذين أثروا المتحف، ولما توليت إدارة المركز كانوا 9 من الرموز لكن وصل الرقم لـ 79».

من جانبه أشاد المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني، بالمتحف، قائلا: «حاجة محترمة إننا نحافظ على قيمة رموزنا بالتعرف على مقتنياتهم وأعمالهم الفنية وكل شيء جميل عملوه لبلدنا».