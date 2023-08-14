تكريم المخرج خالد جلال بمهرجان القومي للمسرح

يقام حاليا حتام المهرجان القومي للمسرح، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ16، التي جاءت تحت اسم الزعيم عادل إمام، بحضور عدد كبير من الفنانين.

خالد جلال قدم ماستر كلاس

حرصت إدارة مهرجان القومي للمسرح، على تكريم المخرج الكبير خالد جلال، لتقديمه ماستر كلاس بعنوان «كيف تصبح نجما».

وبدأ حفل الختام بفيلم تسجيلي، ورسائل من نجوم الوسط الفني للزعيم، وكان فى مقدمة النجوم، الفنانة لبلبة التي قالت: «مفيش غير عادل إمام واحد بس»، وتوالت رسائل النجوم من داليا البحيري، محمد هنيدي، نضال الشافعي، هاني رمزي.

وقدم كورال روح الشرق وصلة من أغنيات المسرحيات المميزة، أبرزها أغنية «مدرسة المشاغبين، الواد سيد الشغال، ريا وسكينة» وغيرها، مع تفاعل كبير من الجمهور.

وانطلقت فعاليات المهرجان، يوم 29 يوليو الماضي، واستمر حتى 14 أغسطس الجاري، وجرى تكريم عدد كبير من النجوم، منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، النجم خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، الفنان محمد محمود، الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سامي عبد الحليم، والفنان رشدي الشامي.