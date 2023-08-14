الانتهاء من التحضيرات النهائية لحفل ختام مهرجان المسرح القومي

انتهي القائمون على مهرجان القومي للمسرح، من التحضيرات النهائية، لحفل الختام، المقرر إقامته بعد قليل، داخل دار الأوبرا المصرية.

الحفل يقام بدار الأوبرا المصرية

من المقرر أن يحضر عددا كبيرا من الفنانين، حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، الذي شارك به عدد كبير من الأعمال المسرحية.

الدورة انطلقت 29 يوليو الماضي

حملت الدورة السادسة عشر هذا العام اسم الزعيم عادل إمام، وانطلقت يوم 29 يوليو الماضي، واستمر حتى 14 أغسطس الجاري، وجرى تكريم عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، النجم خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، الفنان محمد محمود، الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سامي عبد الحليم، والفنان رشدي الشامي.