مواعيد عروض «بيت المسرح» المشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري

يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بـ6 عروض مسرحية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، المقام في الفترة من 29 يوليو إلى 14 أغسطس المقبل، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان، ويقدم كل عرض لليلتين متتاليتين بالمجان .

عروض البيت الفني للمسرح في المهرجان

ويستهل البيت الفني للمسرح عروضه في المهرجان، بعرض «ستوكمان» من إنتاج فرقة مسرح الغد، تأليف ميخائيل وجيه ومن إخراج أسامة رؤوف، ويعرض في 6 من مساء يومس الأحد والاثنين الموافق 30، و31 يوليو على مسرح الغد بالعجوزة.

وتقدم فرقة مسرح الشباب عرض «ياسين وبهية»، من تأليف نجيب سرور ومن إخراج يوسف مراد منير، في الساعة 10 من مساء يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 31 يوليو و1 أغسطس، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

كما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض «سيب نفسك» من تأليف مارك إيجيا دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت، في 6 من مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 1، و2 أغسطس على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض «طيب وأمير»، كتابة أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، يعرض في الساعة 8 من مساء يومي الخميس والجمعة الموافق 3، و4 أغسطس على مسرح ميامي.

«خطة كيوبيد» على مسرح السلام

وتشارك فرقة المسرح الحديث أيضًا، بعرض «خطة كيوبيد» من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج احمد فؤاد، ويقدم في 8 من مساء يومي الخميس والجمعة 10، و11 أغسطس على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

ويختتم بيت المسرح عروضه في المهرجان بالعرض المسرحي «سيدتي أنا» من إنتاج فرقة المسرح القومي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، ويعرض في الساعة 8 من مساء يومي الجمعة والسبت الموافق 11، و12 أغسطس على المسرح القومي.

ويُعرض على هامش المهرجان، مسرحية «مغامرات جيمو» تأليف صلاح متولى وإخراج محمد العشري، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، يوميا 8 مساءً على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.