جامعة بني سويف: برامج وتخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق القبول سواء فى الجامعة الحكومية أو فرع الجامعة الأهلية، وهناك عدد من البرامج الدراسية والتخصصات متاحة أمام الطلاب تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.. وإلى نص الحوار:

كيف تتم الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023؟

- أنهينا الاستعدادات لتنسيق الكليات 2023، من حيث تحديث البرامج الدراسية وإضافة عدد من البرامج لجامعة بنى سويف الأهلية، والعمل بمختلف القطاعات يسير على قدم وساق، وتجرى حالياً اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة.

وماذا عن الكليات والبرامج الخاصة بالجامعة الحكومية وفرع الجامعة الأهلية؟

- بالنسبة للجامعة الحكومية لدينا 28 كلية و5 معاهد، وبالنسبة لفرع الجامعة الأهلية هناك 11 كلية، وننتظر القرارات الوزارية للموافقة على إضافة عدد من البرامج الجديدة والتخصصات وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها من المجلس الأعلى للجامعات.

ومتى سيتم البدء فى استقبال الطلاب؟

- بالنسبة للجامعة الأهلية التقديم والالتحاق رسمياً يبدأ من إعلان الحدود الدنيا من قبَل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وبالنسبة للحكومية، سيكون فور ورود الكشوف من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأسماء المرشحين للكليات. والجامعة متميزة بوجود عدد من الكليات والتخصصات الفريدة من نوعها فى الشرق الأوسط ككلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء. وبالنسبة لاستعدادات العام الدراسى الجديد، تجرى أعمال الصيانة الشاملة للمدرجات والقاعات والمدن الجامعية والمعامل ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتوفير جميع المتطلبات التى تحتاجها العملية التعليمية.

ماذا عن المصروفات؟

- كما هى حتى الآن ولم نتخذ قراراً بشأنها، ولدينا برامج وخطط متميزة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى.

كيف تقيم منظومة التعليم الجامعى فى مصر آخر 10 سنوات؟

- الدولة أحدثت طفرة شاملة فى الكثير من القطاعات، وملف التعليم الجامعى والمستشفيات الجامعية له نصيب كبير فى التطوير والتحديث والحظ الكبير فى الدعم من القيادة السياسية، ولعل التنوع والإتاحة فى أنماط التعليم الجامعى بات واضحاً للجميع، حيث نرى الجامعات الحكومية والمحافظة فيها على دعم الخدمة التعليمية لذا نجد الجامعات الأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الدولية، والاهتمام بالتخصصات المؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً وبما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة ويؤدى فى النهاية إلى المساهمة وخدمة وتنمية المجتمع المصرى.

هل هناك تمييز فى أعمال توزيع الرغبات للالتحاق بالكليات؟

- توزيع الطلاب يكون وفقاً للدرجات ويتم آلياً ولا يستطيع أحد أن يفضل شخصاً على شخص، وعملية التنسيق عادلة ولا توجد أى مشكلات بشأنها، وهناك لجنة عليا يرأسها وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى هذا الشأن.

المناهج الدراسية وتحديث اللوائح

وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، تجرى أعمال التحديث والتطوير للوائح الكليات لتحويل نظم الدراسة إلى الساعات المعتمدة للكليات التى تعمل بها، على أن تنتهى خلال عامين، والمناهج يجرى تطويرها بما يتماشى مع التغيرات الحديثة وأحدث النظم العالمية.