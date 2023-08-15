حددت الإدارة العامة للمدن الجامعية، مصروفات المدينة الجامعية بجامعة بورسعيد للعام الدراسي 2023-2024، ضمن المدن الجامعية بجامعات مصر، وذلك بعد إعلان دكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات

كما بدأت الإدارة العامة للمدن الجامعية، في تلقي طلبات الالتحاق بالمدينة الجامعية للطلاب الجدد، من أول أمس الأحد 13 أغسطس وحتى 15 سبتمبر القادم، موضحةً الأوراق المطلوبة والشروط، وذلك بالتزامن مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى وبدء الثانية.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة بورسعيد للعام الدراسي 2023-2024

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية كل المعلومات عن مصروفات المدينة الجامعية بجامعة بورسعيد للعام الدراسي 2023-2023، وأماكن المدن الجامعية للبنين والبنات بالمحافظة.

وأعلن موقع الزهراء الرسمي للمدن الجامعية (اضغط هنا)، مصروفات المدينة الجامعية بجامعة بورسعيد للعام الدراسي كالتالي:

- مصروفات المدينة الجامعية للطلاب الجدد والقدامى: 350 جنيهًا.

- مصروفات المدينة الجامعية للطالب المنقول بمادة: 500 جنيه.

- مصروفات المدينة الجامعية للطلاب المنقولين بمادتين: 700 جنيه.

- مصروفات المدينة الجامعية للطلاب الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجغرافية: 800 جنيه.

ويجب سداد مصروفات المدينة الجامعية بجامعة بورسعيد للعام الدراسي 2023-2024 للشهر الأول خلال العشرة أيام الأولى من إعلان النتيجة، ويسقط حقه في التسكين إذا تخلف عن السداد في الموعد.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد، الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بورسعيد وهي:

- ألا يكون الطالب من أبناء بورسعيد.

- التقديم من خلال الموقع الالكتروني بشكل مجاني من الرابط اضغط هنا.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون وافدا على محافظة بورسعيد.

- تقديم الرقم القومي وكود الطالب واستكمال بيانات الطالب ورقم الهاتف الخاص به ووظيفة الأب وبياناته والكلية أو الفرقة المنتسب لها.

- سحب واستكمال الملفات بالإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بورسعيد.

- للطلاب القدامى ألا يكون الطالب راسبا في مواد دراسية في العام الدراسي السابق، ويدخل بياناته الشخصية والكلية والفرقة المتقدم لها في جامعة بورسعيد وتقديره في العام الماضي ونسبة التقدير.

- يوجد سكن مميز بتكلفة أعلى وسكن عادي بالأسعار المتفق عليها في وزارة التعليم العالي، ولا يدخل في التنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة.