حددت الإدارة العامة للسكن الجامعي، مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الفيوم للعام الدراسي 2023-2024 للطلاب الجدد والقدامى، كما بدأت تلقي طلبات الالتحاق بالمدينة الجامعية للطلاب الجدد من أمس الأحد 13 أغسطس وحتى 15 سبتمبر القادم، موضحةً الأوراق المطلوبة والشروط، وذلك بالتزامن مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولى وبدء الثانية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الفيوم للعام الدراسي 2023-2023، وأماكن المدن الجامعية للبنين والبنات بالمحافظة.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الفيوم

وبحسب الموقع الرسمي للمدن الجامعية، فإنّه يجب سداد مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الفيوم للعام الدراسي 2023-2024 للشهر الأول خلال العشرة أيام الأولى من إعلان النتيجة، ويسقط حقه في التسكين إذا تخلف عن السداد في الموعد، بينما تبلغ المصروفات كالآتي:

- مصروفات المدينة الجامعية للطلاب الجدد والقدامى: 350 جنيهًا.

- مصروفات المدينة الجامعية للطالب المنقول بمادة: 500 جنيه.

- مصروفات المدينة الجامعية للطلاب المنقولين بمادتين: 700 جنيه.

- مصروفات المدينة الجامعية للطلاب الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجغرافية: 800 جنيه.

ما هي شروط السكن الجامعي؟

وجاءت شروط السكن الجامعي كالتالي:

- تقييد الطالب «انتظام» في البكالوريوس أو الليسانس.

- أن ينطبق عليه الشروط الجغرافية.

- ألا يكون الطالب تعرض لعقوبة تأديبية.

- أن يكون ناجحًا.

- ألا يكون متزوجًا.

- ألا يكون متراكم عليه رسوم إقامة سابقة.

- ألا يكون تمت معاقبته بالحرمان النهائي أو المؤقت من الإقامة بالمدن الجامعية.

- ألا يكون من سكان مدينة بني سويف.

كود دفع مصاريف المدينة الجامعية

ويمكن معرفة كود دفع مصاريف المدينة الجامعية من خلال الرابط الرسمي من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع المدينة الجامعية بالفيوم من خلال الضغط هنا.

- الضغط على دفع مصروفات المدن الجامعية.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كلمة المرور.

- الضغط على تسجيل الدخول.

أماكن المدينة الجامعية للبنات بالفيوم

وتقع أماكن المدينة الجامعية للبنات بجامعة الفيوم في المناطق الآتية:

عمارة سكنية للطالبات بمنطقة التفتيش.

عمارة سكنية للطالبات بمنطقة كيمان فارس.

جناحين بجمعية نور الإسلام في منطقة الفوال.

عمارة رقم 2 بمنطقة كيمان فار بجوار التأمين الصحي.

مبنى جمعية تنكية الكجمع بحي الجامعة.

مدينة الطالبات في حي غرب التعاونيات.