تنسيق كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.. اعرف مصروفات الدراسة

جاءت نتيجة تنسيق كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق 2023 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الخاص بتنسيق الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم للمرحلة الأولى للجامعات بمجموع درجات 345، إذ تعد واحدة من ضمن قائمة كليات القمة التي يسعى الطلاب الدراسة بها.

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق 2023 وشروط القبول والمصروفات والأوراق المطلوبة، إذ تفتح الكلية أبوابها للطلاب والباحثين من كل أنحاء محافظات مصر.

شروط قبول الطلاب بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

كلية علوم ذوي الإعاقة جامعة الزقازيق تأسست في 2017 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي ونظام الدراسة بها 4 سنوات، وتمنح درجة البكالورويس، بها برنامج المعلم وبرنامج الأخصائي.

بينما يضم برنامج الأخصائي اضطرابات اللغة والتخاطب، الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية صعوبات التعلم، بنظام النظري والعملي.

أوراق التقديم للكلية:

على الطلاب المتقدمين تجهيز أوراقهم المطلوبة بإحضار شهادة الميلا.

جواب الترشيح للكلية الذي تم الحصول عليه بعد تسجيل الرغبات.

تقديم نموذج الكشف الطبي.

صور شخصية للطالب.

فرص عمل لكلية علوم ذوي الإعاقة

وتوجد برامج عديدة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق تؤهل الخريجين لسوق العمل، لذا يسعى الطلاب للالتحاق بهذه الكلية لما تضمن العديد من فرص العمل.