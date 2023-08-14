الأوراق والشروط المطلوبة للسكن في المدن الجامعية بجامعة المنصورة

أعلن موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، عن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة المنصورة 2023- 2024، للطلاب القدامى والمستجدين، حيث بدأ التقديم للطلاب القدامى أول أيام شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته، بينما الطلاب الجدد يبدأ التقديم غدا 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة المنصورة

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية بجامعة المنصورة ما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب «والأصل للاطلاع».

2- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

3- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن.

4- عدد 8 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

شروط السكن في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة

بينما جاءت شروط وتعليمات التسجل في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة، وفقا للموقع الرسمي كالآتي:

1- الطلاب المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

2- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية، إلا بالسكن المميز.

3- الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادلة من داخل مصر، وكذلك كل الأقسام الخاصة بكل كلية، لا يحق لهم السكن إلا بالمدن المميزة.