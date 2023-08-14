مصرع طالب غرقا في ترعة محلة فرنوي بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا بترعة قرية محلة فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طالب في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة قرية محلة فرنوي وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى رشاد حسام الدين رشاد البحيري، 14سنة، مقيم عزبة سيد أحمد العسكري التابعة لمركز شبراخيت.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.