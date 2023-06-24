انتشال جثة شاب غرق بترعة المحمودية في البحيرة

عثر أهالي قرية واحد التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، بترعة المحمودية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

غرق شاب في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة المحمودية بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع شاب يدعى أدهم محمد أحمد الشرقاوي، 31 سنة، مقيم إدكو، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.