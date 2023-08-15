استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات.. كم يبلغ عيار 21؟

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات هدوءًا في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن تراجعت أمس الاثنين ثلاث مرات على مدار اليوم بقيمة بلغت 55 جنيها، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2265 جنيها للشراء.

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2589 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات 1941 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة 1510 جنيها.

- بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 1294 جنيها.

- يبلغ سعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم 18 ألفًا و120 جنيهًا.

- فيما وصلت سعر الأونصة 80 ألفًا و505 جنيهات.