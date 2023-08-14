تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر.. تعرف على التفاصيل

تراجعت أسعار سبائك الذهب داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، في مصر اليوم الاثنين، وذلك تزامناً مع هبوط أسعار المعدن الأصفر بقيمة تقدر بنحو 25 جنيهاً للجرام، حيث سجلت الأسعار انخفاضاَ مرتين على مدار اليوم.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم، والتي جاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

- سجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات، داخل محلات الصاغة اليوم، 13307 جنيهات.

- بلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات، اليوم الاثنين، 26613 جنيهاً.

- فيما سجل سعر السبيكة 100 جرام، بمحلات الصاغة، 265623 جنيهاً.

- كما بلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراماً، داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، 132812 جنيهاً.

أسعار سبائك الذهب في مصر

- ووصل سعر سبيكة الذهب 20 جراماً، اليوم الاثنين، 53145 جنيهاً.

- وصل سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، بدون مصنعية وضريبة، 14342 جنيهاً.

- سجل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، 27741 جنيهاً.

- بلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام، في محلات الصاغة، 82640 جنيهاً.

- وصل سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، 82640 جنيهاً.