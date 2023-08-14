استشاري نفسي: توبيخ الأبناء يدفعهم للتدخين والجلوس على المقهى وقضاء وقت طويل على «السوشيال»

دعا الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، إلى ضرورة احتضان الطلاب أصحاب المجاميع المنخفضة فى الثانوية من جانب الأهالى لدعمهم نفسياً ومعنوياً.

وقال «هندى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن توبيخ الطلاب من جانب الأهالى يدفعهم إلى التدخين والجلوس على المقهى وقضاء وقت طويل على السوشيال ميديا بلا هدف أو مبرر للهروب من الضغوط النفسية التى يتعرضون لها.. وإلى نص الحوار:

ما المشاعر المسيطرة حالياً على غير المتفوقين من طلاب الثانوية العامة؟

- مجموعة من المشاعر المتزاحمة والقاسية تسيطر على غير المتفوقين من طلاب الثانوية العامة فى هذه الساعات وهم يرون أقرانهم من الجيران والزملاء يتممون إجراءات الانضمام لكليات القمة أو الكليات التى تمنوها، بينما يظلون هم ينتظرون المرحلة الثانية والثالثة من التنسيق، ومن أبرز هذه المشاعر الحزن الشديد والإحباط والتوتر والقلق على المستقبل والخوف من المجهول والضجر والضيق والإحساس بالدونية وفقدان الثقة فى النفس والغيرة من الأقران.

كيف تؤثر هذه المشاعر على صحتهم الجسدية والنفسية؟

- تأثيرات نفسية وجسدية كبيرة وقاسية تنتج عن هذه المشاعر، فمن الناحية النفسية يصاب هؤلاء الطلاب بالحزن الشديد والرغبة فى الانطواء وعدم التواصل مع الآخرين، إلى جانب غياب الضحكة وعدم الاستمتاع بأنشطة الحياة اليومية، مثل «دفء الأسرة» أو الخروج مع الأصدقاء، ويتعرض البعض منهم للإصابة بالاكتئاب ويفكر فى الانتحار، ومن الناحية الجسدية فإن المشاعر المختلطة والقاسية التى تسيطر عليهم قد تسبب لهم الإصابة بفرط الشهية فى تناول الطعام أو العزوف عن الأكل تماماً، وحدوث مشكلات فى الجهاز الهضمى مثل اضطرابات المعدة وارتجاع المرىء وعسر الهضم والإمساك، وحدوث مشكلات أخرى مثل آلام القولون والصداع الشديد وآلام العظام، وصعوبة التنفس، والإصابة بمتلازمة الأرق واضطرابات النوم والتعرض لكوابيس مزعجة.

وما التصرفات التى قد تصدر عنهم وتشير إلى تعرضهم للضغط النفسى الشديد؟

- هناك تصرفات قد تصدر عن طلاب الثانوية العامة من غير المتفوقين نتيجة للضغط النفسى الشديد الذى يتعرضون له، كأن يُلاحظ عليهم النهم الشديد فى الأكل أو العزوف التام عنه، والرغبة فى الانطواء وعدم التحدث مع الآخرين والعزوف عن العلاقات الاجتماعية والمشاركة فى الأنشطة والفعاليات من حولهم، قد يبدأ بعضهم فى ممارسة عادات خاطئة لم يكن يمارسها من قبل مثل التدخين أو الجلوس المتكرر على المقهى رفقة أصدقائه أو قضاء وقت طويل على منصات التواصل الاجتماعى دون هدف واضح، مع اختلال الساعة البيولوجية لديهم.

يتوجب على الآباء مد يد العون لأبنائهم

كيف يمكن للأسر احتواء ودعم هؤلاء الطلاب؟

- يتوجب على الآباء مد يد العون لهم واحتواؤهم لمساعدتهم على الخروج من هذه الحالة، ويكون الاحتواء من خلال إغراق الأبناء بحب غير مشروط وحنان شديد طوال الوقت، والحديث معهم وإقناعهم بأنهم يحبونهم بشدة بغضّ النظر عن المجموع الذى حققوه والكلية التى سيلتحقون بها، وإشعارهم دائماً بقيمتهم العالية، سواء أثناء الحديث معهم أو مع الآخرين عنهم، كما يتوجب على أفراد الأسرة تقبُّل كل ما يصدر عن أبنائهم هذه الفترة من عصبية غير مبررة واتهامات باطلة، ويعذرونهم، بدلاً من توبيخهم.

ما الأنشطة التى يمكن لهؤلاء الطلاب ممارستها للتخلص من الضغط النفسى؟

- هناك أنشطة يمكن للطلاب ممارستها للتخلص من الضغط، منها الانغماس فى الأنشطة الأسرية مثل السفر والرحلات والخروج للتنزه رفقة الأصدقاء، أو ممارسة بعض الهوايات الخاصة، مثل السباحة أو كرة القدم أو الرسم أو الاستماع للموسيقى.

كيف يمكن لهؤلاء الطلاب اختيار كلية مناسبة لهم؟

- يُفضَّل للطالب عند اختيار الكلية التى سيلتحق بها أن يختار كلية أقل من مجموعه بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، حتى يشعر بالتفوق فى سنواته الجامعية، ويساعده ذلك على التخلص من شعور التدنى الذى لازمه فى الفترة بين ظهور النتيجة والالتحاق بالكلية نتيجة قلة مجموعه، ومن الضرورى أن يختار الطالب كلية تتناسب مع هواياته ومواهبه وإمكانياته، حتى يمكنه تحقيق التفوق والصعود إلى «القمة».

روشتة خاصة للتعامل مع الطلاب

هناك مجموعة من النصائح يجب أن ينتبه لها طالب الثانوية العامة عند التحاقه بالكلية، ومنها عدم الشعور بأنه أقل من زملائه، وأيضاً عدم الإحساس بأن الكلية أقل من إمكانياته وأنه كان يستحق كلية أفضل، ويجب على الطالب المشاركة فى الأنشطة الجامعية مع زملائه، ومنها الترفيهية، حتى يشعر بالانتماء والاندماج مع أقرانه ويقضى وقتاً سعيداً.