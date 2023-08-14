تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023، في بيان عاجل صادر عنها اليوم، موضحة أن الجامعات الأهلية بها العديد من البرامج المتميزة، التي تواكب احتياجات سوق العمل في التخصصات العلمية المختلفة، سواء الطبية أو الهندسة أو إدارة الأعمال واللغات والترجمة والسياحة والفنادق.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023:

- كلية الطب: 80%

- كلية طب الأسنان: 78%

-كلية العلاج الطبيعي: 76%

-كلية الصيدلة: 72%

-كلية الطب البيطري: 68%

-كلية الهندسة: 68%

-كلية علوم الحاسب: 62%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 55%.

تنسيق جامعة الجلالة والعلمين الدولية

-كلية الطب: 77%

-كلية طب الأسنان: 76%

-كلية العلاج الطبيعي: 74%

-كلية الصيدلة: 71%

-كلية الهندسة: 66%

-كلية علوم الحاسب: 61%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 55%.

تنسيق جامعة الملك سلمان وشرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية

-كلية الطب: 75%

-كلية طب الأسنان: 74%

-كلية العلاج الطبيعي: 73%

-كلية الصيدلة: 70%

-كلية الطب البيطري: 66%

-كلية الهندسة: 65%

-كلية علوم الحاسب: 60%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 55%.