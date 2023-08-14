كليات جديدة تنتظر طلاب الثانوية العامة.. بينها كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا

كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا، واحدة من الكليات الجديدة التي تستقبل طلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث أعلنت جامعة طنطا الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب والطالبات بالكلية.

كليات جديدة تنتظر طلاب الثانوية العامة.. كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا تم الموافقة على بدء الدراسة بها ضمن كليات الجامعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ليصل بذلك عدد كليات الجامعة إلى 15 كلية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا في تصريحات لـ«الوطن»، أن تشغيل كلية الفنون التطبيقية يستهدف تحقيق التكامل بين البرامج الأكاديمية وخدمة القطاعات الصناعية بمحافظة الغربية وخدمة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وذلك وفقا للبرامج الدراسية المتاحة بالكلية، حيث تمنح الطلاب درجة البكالوريوس في 3 تخصصات رئيسية هي الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة، خاصةً في ظل التغيرات التي يفرضها سوق العمل، موضحاً أن الجامعة تعمل دائماً على تطوير برامجها التعليمية، و إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام طلابها لمواكبة كل ما هو بما يخدم مجتمع المعرفة.

كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا تدخل الخدمة

وكشف «ذكي» عن إنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد داخل كلية الفنون التطبيقية، لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، موضحا انتهاء كل التجهيزات بكلية الفنون التطبيقية، سواء الفنية أو الإنشائية.

16 فصلا دراسيا في كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا

وأوضح أن الكلية تضم 16 فصلا دراسيا وصالة للرسم، و2 مدرج تعليمي و3 معامل للحاسب الآلي، و9 معامل وورش متخصصة، علاوة على إنهاء كافة المرافق اللازمة، إلى جانب أنه تم الانتهاء أيضا من استكمال الهيكل الأكاديمي للكلية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالهيكل الإداري.