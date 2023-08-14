تنسيق كلية التربية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي بالمحافظات
كتب:
محمد سامي الكميلي
05:01 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية التربية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، للالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، على هامش مؤتمر الإعلان عن نتيجة التنسيق بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط لفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات وأعضاء مكاتب التنسيق.
ونستعرض تنسيق كلية التربية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، بحسب موقع تنسيق الالتحاق في الكليات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تنسيق كلية التربية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي
وجاء تنسيق كلية التربية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، كالآتي:
تربية بور سعيد 338.5
تربية عين شمس 331
تربية الإسكندرية 330
تربية الزقازيق 329.5
تربية المنصورة 328.5
تربية بنها 325.5
تربية طنطا 325.5
تربية دمنهور 323.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5
تربية كفر الشيخ 321.5
تربية حلوان 319.5
تربية دمياط 318.5
تربية مطروح 318.5
تربية السويس 318.5
تربية مدينة السادات 317
تربية بنات عين شمس 316
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
تربية الفيوم 315.5
تربية أسوان 314
تربية المنيا 313
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5
تربية بني سويف 310.5
تربية العريش 309.5
تربية أسيوط 309.5
تربية الوادي الجديد 308.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308
تربية جنوب الوادي بالغردقة 308
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308
تربية جنوب الوادي 307
تربية سوهاج 306.5
تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5
تربية (طفولة) عين شمس 294.5
تربية نوعية القاهرة 293.5
تربية (طفولة) طنطا 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292
تربية (طفولة) السويس 292
تربية طفولة مبكرة القاهرة 291
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290
تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5