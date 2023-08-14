نجوم الفن ينعون والدة أحمد شيبة.. أبرزهم عبد الباسط حمودة

نعى عدد كبير من الفنانين، والدة الفنان أحمد شيبة، التي رحلت عن عالمنا قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة الإسكندرية.

وكان الفنان عبد الباسط حمودة، أبرز الفنانين، الذين نعوا والدة أحمد شيبة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «البقاء لله.. وإن لله وإن إليه راجعون.. والدة اخويا احمد شيبة فى ذمة اللهالله يرحمها ويغفرلها ويجعلها من أهل الجنة».

قال الفنان سعد الصغير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله أم الفنان أحمد شيبه في ذمة الله، أصعب فراق في الدنيا، ربنا يرحم كل أمهاتنا يارب، ويصبرك يا أحمد، عارف إنها صعبة جدا، بس ربنا أحسن من أي حد، ربنا يرحمها.. في الجنة يا رب».

كما نعى حودة بندق، والدة أحمد شيبة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يا حبيبتي وجعتي قلبي عليكي يا ستي ربنا يرحمك يا رب ويجعلك من أهل الجنة.. هتوحشينا كلنا».