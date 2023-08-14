أحمد شيبة بعد تدهور حالة والدته الصحية: «من غيرها مش هعرف أعيش»

ناشد الفنان أحمد شيبة، جمهوره، بالدعاء لوالدته، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، واحتجازها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، قائلًا: «من غيرها مش هعرف أعيش».

وكتب أحمد شيبة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «يارب أنت الشافى المعافى، اشفي لى أمى ونور عنيا، واشفى كل مريض يارب العالمين».

وأضاف أحمد شيبة، «أمي بين إيدين ربنا.. ومحجوزة في مستشفى بالإسكندرية.. ياريت الجمهور يدعيلها.. كل الكرم اللي ربنا رزقه ليا بسبب أمي ورضاها، يارب مشوفش فيها أي حاجة وحشة من غيرها مش هعرف أعيش.. دعواتكم أمى حالتها حرجة».

وكان مصدر مُقرب من أسرة الفنان أحمد شيبة، قد كشف لـ«الوطن»، تفاصيل الأزمة الصحية، موضحًا أن الحالة الصحية لوالدتها شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب وظائف الكلى، إذ كانت تشكُ من ذلك الأمر حتى جرى نقلها إلى المستشفى.