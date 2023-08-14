بسبب الكلى.. تفاصيل تدهور حالة والدة أحمد شيبة

ناشد الفنان أحمد شيبة، جمهوره بالدعاء لوالدته، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، واحتجازها بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، لتظل تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل تتعلق بالحالة.

وكشف مصدر مُقرب من أسرة الفنان أحمد شيبة، لـ«الوطن»، تفاصيل الأزمة الصحية، موضحًا أن الحالة الصحية لوالدتها شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب وظائف الكلى، إذ كانت تشكُ من ذلك الأمر حتى جرى نقلها إلى المستشفى.

وأضاف المصدر، أنّ الحالة الصحية لوالدة أحمد شيبة، شهدت تراجعًا بشكلٍ كبير، عن الوضع التي دخلت به المستشفى، حيث يبذل الفريق الطبي المُعالج قصارى جهده، حتى تسترد الحالة عافيتها لحين التماثل للشفاء، مُناشدًا الجمهور بتكثيف الدعاء لها، لحين خروجها من المستشفى.

يذكر أنّ محمود شيبة، نجل الفنان أحمد شيبة، قد نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يناشد فيه الجمهور بالدعاء لجدته، حيث قال: «أنا طالب من إخواتي اللي بيحبوا ستي يدعولها إنها تقوم بالسلامة علشان حالتها حرجة جدًا، والدكاترة في المستشفى مش أحسن حاجة اللي هما بيقولهولنا».

وأضاف محمود شيبة: «أنا طالب من كل الناس اللي بتحبها ومن كل الناس اللي انبسطت من فيديوهاتها ومن كل الناس اللي حسوا أنها أمهم أو ستهم أنهم يدعولها تقوم بالسلامة، لعل وعسى حد فيكوا باب السما مفتوح له وربنا يتقبل الدعوة منه».