تدهور الحالة الصحية لوالدة أحمد شيبة وحفيدها يطلب الدعاء لها

تدهورت الحالة الصحية لوالدة المطرب الشعبي أحمد شيبة، إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم، نُقلت إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نجل أحمد شيبة يطلب الدعاء لجدته

ونشر نجل أحمد شيبة فيديو، طالب فيه الجمهور بالدعاء لجدته وقال: «أنا طالب من إخواتي اللي بيحبوا ستي يدعولها إنها تقوم بالسلامة علشان حالتها حرجة جدًا، والدكاترة في المستشفى مش أحسن حاجة اللي هما بيقولهولنا».

وأضاف محمود شيبة: «أنا طالب من كل الناس اللي بتحبها ومن كل الناس اللي انبسطت من فيديوهاتها ومن كل الناس اللي حسوا أنها أمهم أو ستهم أنهم يدعولها تقوم بالسلامة، لعل وعسى حد فيكوا باب السما مفتوح له وربنا يتقبل الدعوة منه».

أخر أعمال الفنان أحمد شيبة

وكان قد طرح أحمد شيبة صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضي على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب: «ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب».

وأحيا أحمد شيبة حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب حمادة مجدي، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالي الأسبوع الماضي.