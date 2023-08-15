ضبط 3 هاربين من 85 حكما قضائيا بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص، هاربين من أحكام قضائية متعددة، تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.

ضبط 3 أشخاص هاربين من 85 حكما

وأسفرت الحملة، التي جاءت تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، عن ضبط «م.ع»، 31 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز الحامول، ومطلوب في 17 حكما جزئيا، و«خ.م»، 48 سنة، عامل، مقيم بمركز دسوق، ومطلوب في 23 حكما؛ عبارة عن 20 حكما جزئيا و3 أحكام مستأنفة، و«إ.ع»، 55 سنة، فلاح، ومطلوب في 45 حكما؛ عبارة عن 40 حكما جزئيا و5 أحكام مستأنفة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.