مصرع 12 وإصابة 50 آخرين في حريق بمبنى لخدمات السيارات جنوبي روسيا

لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 50 آخرين، جراء انفجار في مبنى لخدمات السيارات ببلدة ماخاشكالا «محج قلعة» عاصمة داجستان، جنوبي روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومساء أمس الاثنين، نشب حريق في مبنى خدمة سيارات على الطريق السريع في ماخاشكالا «محج قلعة»، فيما شارك أكثر من 70 شخصًا و20 قطعة من المعدات في جهود إخماد الحريق.

مساحة الحريق الأولية 500 متر مربع

وفي وقت سابق، حذرت السلطات في «محج قلعة»، من خطر انفجار آخر، فيما قالت وزارة «حالات الطوارئ» الروسية، إن مساحة الحريق الأولية كانت 500 متر مربع، وانتشر الحريق من خدمة سيارات إلى محطة وقود.

من جانبه، قال رئيس داجستان، ميليكوف، لوكالة «ريا نوفوستي»، إن عائلات القتلى في الانفجار الذي وقع في محطة وقود في محج قلعة، سيتم تزويدهم بالمساعدة المادية والنفسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام روسية، مقتل 2 وإصابة 5 آخرين في حريق بحقل نفطي في غرب سيبيريا بروسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.