مصرع 52 شخصا جراء حريق وفيضانات وتدافع بعدة دول بينها روسيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث من بينها حريق اندلع في شبه جزيرة القرم التي ضمتها «موسكو» إلى أرضيها منذ عام 2014، فيما شهدت بوليفيا حادث تدافع ما أسفر عن مصرع وإصابة 8 فتيات.

وأسفرت جميع الأحداث التي نرصدها في التقرير التالي من حرائق وفيضانات وحادث التدافع عن مصرع 52 شخصا وإصابة 7 نساء.

حريق سيفاستوبول يسفر عن مصرع شخصين

وفي شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود، لقي شخصان مصرعهما نتيجة حريق ناجم عن نفايات مشتعلة، امتدت إلى مرآب في مدينة سيفاستوبول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأدت عاصفة رعدية مصحوبة برياح شديدة وبرد إلى تدفق المياه في المرافق العامة فيما يشبه الطوفان بجمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن والبلدات في الجمهورية.

من جانبه، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير محطة «كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية» بمقاطعة خيرسون، إلى 35 قتيلا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

وفي جمهورية داجستان الروسية، أسفرت عواصف البَرد المتساقط في «بويناكسك» عن أضرارا فادحة بأكثر من 2000 مسكن فردي وجماعي و33 مبنى سكنيا شاهقا وحوالي 21 مؤسسة تعليمية لشدة غزارتها.

مصرع وإصابة 8 فتيات في تدافع جنوب شرق بوليفيا

وفي بوليفيا، الواقعة في قارة امريكا الجنوبية، أسفر حادث تدافع خلال حفل موسيقي، داخل قاعة «كامبو فريال دي لاخاستامبو» بمدينة سوكري، جنوب شرق البلاد، عن مصرع فتاة «17 عاما» حتفها وإصابة 7 أخريات.

وجاء التدافع على إثر محاولة مجموعات من الأشخاص الدخول إلى القاعة بالقوة، فيما كان آخرون يحاولون الخروج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.,

وفي ساحل العاج، لقيت 7 فتيات مصرعهن بحادث غرق زورق كان يقلهن إلى مدرسة للقرآن عبر نهر بيا، جنوب شرق البلاد، جراء اصطدامه بجذع شجرة، بعد ظهر الخميس الماضي، فيما أنقذ ربان القارب 3 فتيات.