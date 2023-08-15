أحمد شيبة وجيرانه ينتظرون أمام مستشفى بالإسكندرية لاستلام جثمان والدته

ينتظر المطرب الشعبي أحمد شيبة، أمام مستشفى خاص، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وذلك لاستلام جثمان والدته التي وافتها المنية منذ ساعات، بعد مرورها بأزمة صحية، ووصل شيبة إلى المستشفى فور إبلاغه بوفاة والدته، ودخل في حالة حزن شديدة نظرا لارتباطه بها.

صلاة الجنازة بمسجد حسان

وقال أحمد شيبة، لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة ستكون في مسجد حسان، بشارع المكس، بجوار كوبرى «باب 27» بالقباري، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء 2023/8/15، وسيتم الدفن في مقابر أم كبيبة بالورديان.

وأكد شيبة، أنه في حالة حزن شديدة، مضيفا «فقدت اليوم أعز إنسانة في الوجود فلم تكن بالنسبة لي أم فقط بل كانت كل شيء في الحياة».

وحضر مع أحمد شيبة نجليه، محمود ومحمد، وشقيقه الأكبر شيبة شيبة.

عشرات الأهالي ينتظرون الجثمان

وقال محمد فرج، أحد جيران الفنان أحمد شيبة، «حضرنا بمجرد سماع الخبر فالمتوفية ليست أما لشيبة فقط، بل كانت أما للجميع، والجميع يحبها بعيدا عن أن ابنها فنان مشهور».

وأضاف عادل الروبي، صديق أحمد شيبة، وجاره، «نحن موجودون معه من الآن وحتى انتهاء مراسم الدفن، فالفنان أحمد شيبة صديق الجميع، ودائم التواصل مع أهالي القباري، والجميع يعتبره أخا وصديقا».