3 برامج دراسية جديدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها.. تعرف عليها

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها الحكومية، عن الاستعداد لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشعبتيها «علمي رياضيات وعلمي علوم» للعام الأكاديمي 2023-2024، في 3 برامج دراسية جديدة تدخل الدراسة لأول مرة بالكلية وتؤهل لسوق العمل.

وتستعرض «الوطن» برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها الجديدة، وتفاصيل الدراسة والتخصصات، ضمن تنسيق الجامعات 2023، وشروط الالتحاق وتخفيضات المصروفات.

البرامج الدراسية الجديدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أن البرامج الدراسية الجديدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، تقدم لأول مرة ضمن تنسيق الجامعات 2023، وجميعها برامج مؤهلة لسوق العمل المحلية والخارجية والإقليمية.

خريطة برامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى أن برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها الجديدة ضمن تنسيق الجامعات 2023 هي:

- برنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول

- Networking and Mobile Technologies

- برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية

- Information Security and Digital Forensics

- برنامج المعلوماتية الطبية

- Medical Informatics Program

تفاصيل البرامج الجديدة ضمن تنسيق الجامعات 2023

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أن جميع البرامج تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضيات أو علمي علوم، أو ما يعادلها من الشهادات، وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، ولغة التدريس بها اللغة الإنجليزية.

وأضاف أنه يشترط أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بشكل عام، دون التقيد بالتنسيق أو التوزيع الجغرافي، ولا يشترط أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها بالتحديد.

وأشار إلى أنه يتم تطبيق نسبة تخفيض 25% من المصروفات الدراسية للطلاب المحولين للبرامج الجديدة، سواء من داخل الكلية أو من خارجها، وذلك لأول عام فقط، مع استمرارها في الأعوام التالية في حال حصول الطالب عل معدل تراكمي (GPA) أعلى من 3.

البرامج الجديدة مواكبة لمتطلبات سوق العمل

وأضاف الجيزاوي، أن البرامج الجديدة تأتي لمواكبة متطلبات سوق العمل و استراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن هناك عدد من المميزات عند الالتحاق بهذه البرامج، وهي أن الدراسة باللغة الإنجليزية، وقبول جميع التحويلات من جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة من أنحاء الجمهورية، كما أنها تقبل التحويلات من جميع البرامج بالكليات المختلفة.

وأوضح الجيزاوي، أن هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وتضم نخبة منتقاة من الأساتذة المتميزين بهذه المجالات، وتعمل على تأهيل خريجيها، وتتيح لهم فرص عمل متنوعة ومميزة، مشيرا إلى أنها تعمل على إعداد خريجين قادرين على اتخاذ القرارات وحل المشكلات والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.