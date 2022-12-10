رابط التقدم للدراسات العليا إلكترونيا في «حاسبات» و«زراعة» بنها

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها عن فتح باب القيد بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022-2023، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها، والزراعة بمشتهر، وفق لائحة الدراسة بكل كلية.

مواعيد غلق باب التقدم للدراسات العليا بجامعة بنها

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، إن باب التقدم للدراسات العليا إلكترونيا مفتوح حاليا بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي حتى 30 ديسمبر الجاري، وكلية الزراعة بمشتهر حتى 31 يناير 2023، وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل كلية.

رابط التقدم للدراسات العليا بجامعة بنها

وأوضح رئيس جامعة بنها، أنه يمكن التقدم للدراسات العليا بالكليتين من خلال الرابط التالي هــنــا.

طريقة التقدم للدراسات العليا بجامعة بنها

فيما أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، لـ«الوطن»، طريقة التقدم للدراسات العليا بجامعة بنها إلكترونيا.

وتشمل خطوات التقدم للدراسات العليا ما يلي:

- الدخول على الرابط من هـنـا

- الاطلاع على البرامج وشروط التقديم عن طريق الضغط على البرامج والشروط ثم اختيار الكلية

- تحميل ملفات البرامج والشروط وفتح الملف

- تسجيل بيانات الطالب الجديد من خلال الضغط على «لينك» تسجيل جديد

- اختيار الكلية المراد التقديم بها

- ملء البيانات الأساسية الخاصة بالطالب، ومن أهمها البريد الإلكتروني وكلمة المرور للتواصل مع الطالب، وإبلاغه برفض أو قبول طلبه.

- حفظ الخطوات السابقة بالضغط على «حفظ».

-الضغط على رجوع أو إدخال «اللينك» مرة أخرى في المتصفح لتسجيل الدخول لاستكمال البيانات بكتابة الإيميل وكلمة المرور الخاصة بالطالب وتسجيل الدخول.

- ملء البيانات الخاصة بالعنوان ووسائل الاتصال ثم بيانات المؤهل والكلية.

- اختيار بيانات الدرجة المراد التسجيل عليها.

- الدخول على حفظ ثم متابعة التسجيل على الصفحة ورفع المستندات المطلوبة.

- بعد رفع المستندات يتم الضغط على استمارة التسجيل وتفعيلها بسداد الرسوم عن طريق موقع التحصيل الإلكتروني، ثم طباعة الاستمارة لتقديمها للكلية والتوجه للكلية في حالة القبول لتقديم المستندات والاستمارة ومظروف التقديم يدويا، واستيفاء الإجراءات بمكتب الدراسات العليا بالكلية وتسليم الطلب.