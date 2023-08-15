الكاتب الصحفي بشير حسن بعد تعيينه رئيسا لـcbc: جميع قنوات المتحدة لها طابع خاص

علق الكاتب الصحفي، بشير حسن، على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتعيينه رئيسا لقناة «cbc»، قائلا: «الاختيار كان مفاجئة ليا وعرفت بيها النهاردة بس، وهيكون في تطوير وبرامج جديدة على شاشة قناة سي بي سي، وإن شاء الله هلتقي بزملائي غدا، وهنعمل حاجة تليق بالشركة المتحدة والإعلام المصري وقناة سي بي سي، خصوصا وإن هذه القناة لها خصوصية وطابع خاص بها».

القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كلا منها له خصوصية متفردة

وأضاف بشير حسن، خلال حديثه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كل منها له خصوصية متفردة عن أي قناة أخرى، وفي إطار التطوير الذي تحرص عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واختيار عناصر جديدة، كان لي الشرف أن أكون واحدا منهم، وسيكون هناك تطوير وأفكار جديدة تواكب المرحلة التي نعيشها.

ضرورة ألا يكون التفكير سلبي أو القرار فردي

ونصح بشير حسن، كل زملائه المنضمين حديثا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بضرورة ألا يكون التفكير سلبي أو القرار فردي، وأن يكون النظر دائما على الشارع والتفكير خارج الصندوق، وألا يكون رئيس القناة بمعزل عن فريق العمل معه، موضحا أنه يعشق التفاصيل بالعمل، ومتابعة العمل عن قرب، وتحفيز العاملين معه في فريق العمل، متعهدا بأن تكون قناة «cbc» الفترة المقبلة متطورة وتواكب العصر خصوصا مع حرص المتحدة على التطوير.