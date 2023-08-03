نقل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في العلمين عبر قناتي «الحياة» و«cbc»

أشادت لُما جبريل مذيعة «إكسترا نيوز»، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال التغطية لمهرجان العلمين الجديدة، قائلة: «لم تتوقف عن متابعة الأحداث والمفاجآت».

لُما جبريل: مفاجآت لا تنتهي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضافت «جبريل» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، العالم علمين، أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفاجئنا اليوم بإذاعة حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم الذي سيقام على مسرح العلمين في تمام الساعة 10 مساء، على الهواء مباشرة عبر قناتي «الحياة» و«cbc».

إذاعة حفل تامر حسني على dmc

وتابعت مذيعة «إكسترا نيوز»: في الوقت نفسه سيُذاع حفل النجم تامر حسني، السوبر ستار، على قناة dmc أما غداً وبعد غد بنهاية عطلة الأسبوع سيجري عرض جميع الحفلات الغنائية التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة.