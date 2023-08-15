ارتفاع عدد المصابين في حريق روسيا إلى 56 بينهم 13 طفلا

ارتفع عدد إصابات حريق اندلع في محطة وقود في «محج قلعة» عاصمة جمهورية «داجستان» الروسية، إلى 56 مصابا، بينهم 13 طفلا، والوفيات 12 شخصا، بينهم طفلين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومساء أمس الاثنين، وقع حريق بمركز لخدمة السيارات في ضواحي محج قلعة «ماخاتشكالا»، عاصمة جمهورية «داجستان» الروسية، وامتد بعدها إلى محطة وقود، ثم دوى انفجار، وشارك 260 شخصًا و80 قطعة من المعدات في إخماده.

200 ضابط شرطة يطوقون منطقة الانفجار

من جانبها، قالت وزارة الصحة الروسية، إن المؤسسات الطبية في «محج قلعة» لديها أسرة كافية وجميع الأدوية ومشتقات الدم اللازمة لعلاج ضحايا الحريق في محطة الوقود وخدمة السيارات، فيما أعلن رئيس جمهورية «داجستان» الروسية، سيرجي ميليكوف، تواجده في موقع الحادث.

وفي وقت سابق، طوق نحو 200 ضابط شرطة، منطقة الحريق، وأجلوا جميع المواطنين إلى مسافة آمنة.