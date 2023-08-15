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سيف زاهر: الأهلي أنهى اتفاقه مع بديل محمد شريف

كتب:

محمد هانئ
03:10 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
محمد شريف مهاجم الأهلي السابق

محمد شريف مهاجم الأهلي السابق

قال الإعلامي سيف زاهر، إن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، انتقل لصفوف الخليج السعودي مقابل مليون و800 ألف دولار، كاشفا عن بديله الفترة المقبلة.

الأهلي يتفق مع المهاجم الجديد

وأضاف سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس 1»: «النادي الأهلي من 24 ساعة اتفق فعليًا على المهاجم الجديد وخلص وبنسبة 99% مضى، مهاجم الأهلي الجديد مضى».

وأكمل: «الأهلي سيدعم الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، لاعب خلص خلاص والبرازيلي سوزا الكلام شغال عليه بشكل كبير ممكن يكون في الطريق».

وأتم: «الأهلي كان لن يوافق على رحيل محمد شريف، إلا إذا كان أنهى الاتفاق مع لاعب بديل».

وأعلن النادي الأهلي، مساء أمس الإثنين، رحيل محمد شريف نهائيًا إلى الخليج السعودي.

   

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بقلم محمد هانئ