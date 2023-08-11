عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير محمد شريف في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن اقترابه من الرحيل عن القلعة الحمراء مؤخرا، بعد تلقيه عدة عروض.

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على «قناة أون تايم سبورت»: «محمد شريف مستمر مع النادي الأهلي، ولا نية لرحيله على الإطلاق عن النادي كما تردد».

وأضاف: «حدث تواصل بين إدارة النادي الأهلي ومحمد شريف خلال الفترة الماضية من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة».

شوبير: محمد شريف تراجع عن الاحترافوتابع «شوبير»: «اللاعب يرحب بالتجديد للنادي الأهلي، وأغلق صفحة الاحتراف تماما ويرغب في إكمال مسيرته مع الفريق».

حصيلة مشاركات محمد شريف مع النادي الأهلييذكر أن محمد شريف، شارك في 46 مباراة رفقة النادي الأهلي الموسم الماضي في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفا.