عاجل.. قرار نهائي من كولر بشأن رحيل محمد شريف عن الأهلي

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائي بشأن رحيل محمد شريف، عن صفوف القلعة الحمراء قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وقال مصدر داخل شركة الكرة في النادي الأهلي، إن «كولر» يتمسك باستمرار محمد شريف باعتباره أحد الأوراق الهجومية المهمة في تشكيل الأهلي فضلا عن عدم إنهاء صفقة المهاجم حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ«الوطن سبورت»، أن كولر يرفض رحيل محمد شريف رغم عودة صلاح محسن من إعارته في صفوف سيراميكا كليوباترا.

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