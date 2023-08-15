كرم جبر: القضاء على فيروس «سي» أكبر إنجاز في تاريخ مصر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المبادرات الصحية على مدار السنوات الماضية، كانت كثيرة جدا، مثل الحالات الحرجة والعمليات الجراحية، ولكن أكبر إنجاز حدث بتاريخ مصر، هو القضاء على فيروس سي، فمصر كان بها حوالي 12 مليون شخص يعاني من فيروس سي، موضحا أنه عاش التجربة وعانى منها ويعي جيدا مدى المعاناة.

القضاء على فيروس سي أنقذ الملايين من الأسر

وأضاف جبر، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن القضاء على هذا الفيروس هو أمر عظيم، وأنقذ الملايين من الأسر، وخلال أيام سيتم الإعلان عن مصر خالية من فيروس سي بعد وصول النسبة لأقل من 1% والمعدلات العالمية أعلى من ذلك بكثير، فالقضاء على الفيروس خلال عامين إعجاز، ويكفي الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العمل أمام الله، خصوصا وأن الملايين من الأشخاص كانوا يتعذبون بسبب هذا المرض.

سعيد بما يحدث بمهرجان العلمين

وعبر جبر، عن سعادته بما يحدث في مهرجان العلمين من فعاليات مختلفة، حيث كنا نطالب بعودة حفل أضواء المدينة، ومهرجان العلمين بهذا الشكل هو إحياء لمكانة مصر الفنية، وهو أقوى خط دفاع ضد الإرهاب، الفن والثقافة والأدب، شارحا أنه تم إحياء الساحل الشمالي بمهرجان العلمين.

وطالب جبر، بدورة شتوية للمهرجان، وأن تظل مدينة العلمين حية طوال العام، مؤكدا أن المهرجان نموذج مشرف للقوة الناعمة المصرية وأحيا منطقة بأكملها، خاتما بقوله «أحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مهرجان العلمين فكنا بحاجة له لاستعادة الريادة الفنية».