كرم جبر: قانون تنظيم «الإعلانات الطبية» يحارب النصب ويزيد من أرباح القنوات

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلانات الطبية تم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية بها، ممثلة في وزارة الصحة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم التوافق عن المواد الخاصة بقانون تنظيم هذه المواد، ومضمون القانون أنه يحافظ على الإعلانات بالقنوات المحترمة، ولكنه في نفس التوقيت يقاوم النصب والاحتيال والتسويق لمواد طبية وأعشاب وغيرها أدت لوفاة البعض.

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وأضاف جبر، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc» أن هذا القانون للتنظيم وليس التقييد، فهو لن يقيد الإعلانات، بل سيزيد من حصيلة الإعلانات الطبية بالقنوات، ولكن سيتم تنظيمها ووضع ضوابط لها لحماية المواطنين من النصب الطبي، الذي يستهلك أموال وأرواح المواطنين، وهذا لن يضر بمصلحة القنوات، خصوصا وأن الإعلانات الطبية تشكل جزءا من موارد الدولة.

الجيش المصري خاض معركة تحرير لتطهير سيناء من دنس الإرهاب لا تقل عن 1973

وأكد جبر، على أن الجيش المصري خاض معركة تحرير لتطهير سيناء من دنس الإرهاب، لا تقل عن حرب تحرير سيناء 1973، بالعكس هي معركة أصعب، كون الجيش المصري كان يفتش عن الإرهابيين بكل متر، حتى تمكن من تطهيرها وأصحبت خالية من كل الإرهابيين ونفتخر بذلك، وإذا حدث حادث عارض فهو يحدث بكل بلاد العالم، وهو لا ينفي الاستقرار والأمن بسيناء والتنمية التي تشهدها سيناء، مؤكدا على أن أهالي سيناء قد تحملوا عبئا كبيرا جدا منذ حرب 1967 وحرب 1973 وحتى الحرب ضد الإرهاب، ولا يمكن وصفهم الا بالبطولة والشهامة.