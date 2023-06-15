وصول وفد إعلامي مصري برئاسة كرم جبر إلى العراق

وصل إلى مطار بغداد الدولي عصر اليوم الخميس، وفد إعلامي مصري، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمشاركة في العيد الوطني للصحافة العراقية.

استقبال الوفد المصري بمطار بغداد

وكان في استقبال الوفد المصري في المطار نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، ونبيل جاسم، رئيس شبكة الإعلام العراقي، وقاسم السوداني، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقي.