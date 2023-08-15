تطورت الحالة الصحية لطفلة المترو «حبيبة» بعد خضوعها لعملية «قلب مفتوح»

أعلن الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عن حالة الطفلة حبيبة، التي انتشرت قصتها في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن حبيبة في العناية المركزة لمدة 48 ساعة بعد جراحة القلب المفتوح، مضيفا عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «دعواتكم لحبيبة الآن».

وكان الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، استجاب في وقت سابق، لمناشدة كثيرين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة الطفلة حبيبة، التي تعمل بائعة جائلة في المترو، على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، وظهر عليها ازرقاق شفتاها وأطراف أصابعها، مما يشير إلى إصابتها بمرض القلب.

تكفل الدكتور شعبان بعلاج حبيبة

وتكفل الدكتور شعبان، بعلاج الطفلة حبيبة، واستضافتها في عيادته لإجراء الفحوصات الطبية لها. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال استشاري أمراض القلب، عبر «فيسبوك»، إن المؤشرات الأولية مبشرة لكن مازالت الطفلة تحت الرعاية الحرجة لمدة 48 ساعة.

وقدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، شكره لفريق جراحة قلب الأطفال بقيادة البروفيسور خبير جراحة قلب الأطفال دكتور أحمد عزمي وفريقه الجراحي ورعاية ما بعد الجراحة والتمريض.

الدكتور شعبا يقدم شكره لفريق الجراحة ولمستشفى رسالة

كما قدم الدكتور شعبان، شكره لفريق «مستشفي الرسالة التخصصي» بقيادة البروفيسور هشام السمنجي خبير القسطرة القلبية، وختم قائلا، شكرا لكل من ساعد في هذا العمل الإنساني.

وفي وقت سابق، قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن الطفلة نزهة، شهرتها حبيبة، تعاني من مرض خلقي في القلب ولدت به، مشيرا إلى أن المرض التي تعاني منه صعب وخطير.