تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الجواد بعد تركيب دعامتين في القلب

حالة من القلق انتابت جمهور الفنان محمد عبدالجواد بعد إعلان صديقه مفيد عاشور منذ يومين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تركيبه دعامتين في القلب، ليبدأ الجمهور يتساءل عن الحالة الصحية للفنان محمد عبد الجواد.

أكد منير مكرم لـ«الوطن»، أن محمد عبدالجواد يتواجد في منزله منذ أربعة أيام بعد تركيب دعامتين في القلب وحالته الصحية جيدة جدًا.

مرض محمد عبدالجواد

وأعلن الفنان مفيد عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تركيب محمد عبدالجواد دعامتين في القلب حيث نشر صورته وعلق عليها قائلاً: «سلامتك يا صديق العمر.. أجرى اليوم الصديق الفنان محمد عبدالجواد، عملية تركيب دعامتين بالقلب، سلامتك وسلامة قلبك يا صاحب أطيب قلب.. دعواتكم بالشفاء العاجل».

مسلسل جعفر العمدة

وكان آخر ظهور للفنان محمد عبد الجواد كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش تأليف وإخراج محمد سامي.