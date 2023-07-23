6 طرق لإنقاذ مرضى القلب من ضربة الشمس.. بينها استخدام الثلج

قدمت مديرية الصحة بالشرقية عدة نصائح للتعامل مع الإصابات بضربة الشمس، تزامنا مع الطقس الحار الذي يؤدي للإصابة بالإجهاد الحراري، كما يؤثر سلبا على بعض المرضى، كما قد يؤدي للوفاة.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

وتتمثل أعراض الإصابة بضربة الشمس في الإغماء وارتفاع درجة الحرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية، وتعرق شديد، وصداع ودوخة وقيء وغثيان، بالإضافة لبشرة حمراء وساخنة وجافة، وضعف أو تقلصات العضلات، وسرعة ضربات القلب، وتنفس سريع، وفقدان الوعي، وارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، وقلة البول.

طرق إنقاذ مرضى القلب من ضربة الشمس

وأكدت مديرية الصحة بالشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنه في حال الاشتباه في الإصابة بضربة الشمس عند ارتفاع درجات الحرارة، يجب اتباع الإرشادات التالية:

- الاتصال برقم الطوارئ المحلي للاستعانة بالصحة لإسعاف الحالة.

- يجب إبعاد الشخص المشتبه بإصابته عن الحرارة سريعا.

- تبريد جسم المصاب بعدة وسائل، كأن يتم وضعه في مغطس ماء بارد أو تعرضه لـ«دش» مياه باردة.

- تعريض المصاب للهواء البارد مع رش رذاذ المياه البارد عليه.

- وضع الثلج على مناطق بالجسم أو المناشف المبللة الباردة على العنق وبين الفخذين والإبطين.

- إذا كان المصاب في حالة وعي فيمكن تناوله ماء مثلج.

- في حال الاعتقاد بأن المصاب فقد الوعي ولا تبدو عليه علامات عمل الدورة الدموية، يجب عمل إنعاش قلبي رئوي له.

التعرض للطقس الحار يجهد القلب

كما أكدت مديرية الصحة أن التعرض للحرارة المرتفعة يؤدي لزيادة خطر الإنهاك الحراري، لافتة إلى أنه قد يؤذي صحة القلب، أو قد يصيب الأشخاص بنوبات قلبية وعدم انتظام ضربات القلب، ومن الممكن أن تودي بحياة المرضى.