العربية: المدعي العام بولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة 10 أيام ليسلم نفسه طواعية

قال المدعي العام، في ولاية جورجيا، الواقعة جنوب شرق البلاد، إن لدى رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، مهلة حتى 25 أغسطس الجاري، حتى يسلم نفسه طواعية، لمواجهة التهم المنسوبة إليه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.

وكانت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية، وافقت في وقت سابق، على توجيه 10 اتهامات ضد دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات محاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال درو فيندلينج وجنيفر ليتل وماريسا جولدبرج، محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيان بشأن لائحة الاتهام المحتملة في حق موكلهم بمقاطعة فولتون بولاية جورجيا إن مكتب المدعي العام للمقاطعة أظهر مرة أنه لا يحترم نزاهة عملية هيئة المحلفين الكبرى، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشدد المحامون، أن الأمر يعد رمزا للانتهاكات الدستورية المتفشية والصارخة التي ابتليت بها القضية منذ بدايتها.وكانت محكمة جورجيا، نشرت وثيقة على موقعها الرسمي لفترة وجيزة حول تهم ترامب المحتملة: «الابتزاز، الإدلاء ببيانات كاذبة، تقديم مستندات مزورة، وعدة تهم بالتآمر، قبل حذفها.

وفي وقت سابق، وصف مكتب كاتب محكمة مقاطعة فولتون في بيان، الوثيقة التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بالوهمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت المحكمة، إنه لم يتم تقديم أي مستندات تتعلق بهيئة المحلفين الكبرى التي تستمع إلى أدلة في القضية، فيما طالب الرئيس السابق، عبر منصة «تروث سوشيال»، نائب حاكم ولاية جورجيا السابق جيف دنكان بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى بـ«مقاطعة فولتون» في تحقيق نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، واصفا دنكان، بالفاشل.