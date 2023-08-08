حاكم فلوريدا الجمهوري يهاجم ترامب ويطالب بعدم دعمه في انتخابات الرئاسة 2024

كشف حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، المنتمي للحزب الجمهوري، عن ضرورة التخلي عن دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن ذلك سيشكل خطرا على الحزب، مطالبا بألا تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 استفتاء على ماضي ترامب، ولكن على سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ضرورة التخلي عن ترامب

وقال «ديسانتيس»، بحسب شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إن المزاعم التي يتحدث عنها ترامب حول تزوير الانتخابات الرئاسية 2020 يرفضها كليا، مؤكدا ضرورة التخلي عن الرئيس السابق أو المخاطرة بخسارة معركة 2024 الرئاسية.

الحديث عن التلاعب في الانتخابات الرئاسية 2020

ويأتي «ديسانتيس» في المركز الثاني، بعيدا عن ترامب، في الاستطلاعات الخاصة بالرأي التمهيدية للجمهورين، ويرفض فكرة وجود تلاعب في الانتخابات الرئاسية 2020 التي أسفرت عن هزيمة ترامب وفوز بايدن، وعلق قائلا: «بالطبع ترامب خسر، جو بايدن هو الرئيس».

فوز متخيل لترامب

ويرى عدد كبير من مؤيدي الحزب الجمهوري، أن ترامب فاز بالانتخابات الماضية ولكن تم تزويرها من الحزب الديمقراطي، لذا فاز الرئيس بايدن، ويعد رأي ديسانتيس صاحب الـ 44 عاما رافضا لرأي ترامب، الذي وصف الانتخابات بالمزورة خاصة في ولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة.

اتهامات بالجملة لترامب

وفي سياق مواز، يواجه ترامب عدة تهم جنائية منها التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس وتهريب وثائق سرية من البيت الأبيض كان يفترض عدم إخراج من البيت الأبيض إلى منزله الخاص، وقضية أخرى تتعلق باتصاله بمسئول انتخابي في ولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة من أجل البحث عن 11780 كانت لصالح ترامب ولم يتم العثور عليها حتى تقلب النتيجة لصالحه حسب زعم ترامب، وعلق ديسانتيس صاحب الـ 44 عاما على الواقعة الأخيرة مبينا أن مشاكل ترامب القانونية والتركيز الشديد على المحاكمات المتعددة له قد تكون سببا رئيسا في هزيمة الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2024.