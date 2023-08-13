«سي إن إن»: وثائق تكشف تلاعب فريق ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

ذكرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية، اليوم الأحد، أن المدعين العامين في ولاية جورجيا، جنوب شرق الولايات المتحدة، يمتلكون وثائق تظهر تلاعب فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.

اتهامات عدة تواجه ترامب

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات عدة بتزوير الانتخابات، وكذلك الاحتفاظ بوثائق سرية تخص البيت الأبيض في منزله، وأيضاً التحريض على العنف لأنصاره، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس في يناير 2020.

ترامب يسعى لمنافسة بايدن

وينوي ترامب خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 وسط منافسة شرسة مع الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً، ومن المتوقع أن يكون في عمر 86 عاماً، إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة ثانية.