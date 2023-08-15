استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بالضفة الغربية

استشهد شاب وصبي فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم «عقبة جبر للاجئين» بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية، إن الشابين قصي عمر الولجي، 16 عاما، ومحمد ربحي نجوم، 25 عاما، استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم «عقبة جبر للاجئين» بأريحا في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وباستشهاد الولجي ونجوم، ارتفعت حصيلة الشهداء على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الجاري 2023 إلى 11 شهيدا، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم «عقبة جبر للاجئين» بأريحا في الضفة الغربية المحتلة، الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، التي نشرت صورة للشهيدين.

وفي سياق متصل، أشار مدير «نادي الأسير» الفلسطيني في أريحا عيد براهمة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المخيم، شابا يدعى محمد نصر أبو العسل، يبلغ من العمر «20 عاما» من منزله.

وأمس الاثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم جنود الاحتلال «مخيم شعفاط». ومساء أمس الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، «بلدة يعبد» جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.