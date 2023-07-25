أنباء عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، أنباء عن استشهاد 3 فلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على مركبة سيارة عند بوابة الطور في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه حيد 3 فلسطينيين أطلقوا الرصاص على قوات إسرائيلية في نابلس.

وقال «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على سيارة قرب بوابة الطور في نابلس، مضيفة أن القوات تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وأمس الاثنين، زعمت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، فتح مسلحون النار على حافلة مستوطنين بـ8 رصاصات، قرب قرية حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ومساء أمس الاثنين، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى علاء جبل أبو خليفة من مخيم جنين أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».