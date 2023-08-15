إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بالغردقة

أصيب 13 شخصًا صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث الغردقة

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وبيجو، بمدينة الغردقة أسفر عن إصابة 13 شخصًا وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتحرير محضر بالواقعة.

الحالة الصحية للمصابين

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية، وتنوعت الإصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة و خطيرة وعبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسور وجروح وجار المتابعة.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

في سياق منفصل، شهد طريق سفاجا القصير جنوب محافظة البحرالأحمر خلال الساعات القليلة الماضية حادثا أسفر عن إصابة شخصان في انقلاب سيارة ربع نقل، ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتم تلقى العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء.