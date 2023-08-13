رئيس مدينة الغردقة يتابع نسب تنفيذ أعمال تطوير المستشفى العام

أكد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، أن كل مواطن في الدولة له حق في العلاج، موجها بعمل توعية للمواطنين لتعريفهم بالخدمات الطبية المقدمة لهم من الدولة والإجراءات اللازمة للحصول عليها، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل سير العمل للحصول عليها.

زيارة رئيس مدينة الغردقة لمستشفى الغردقة العام

جاء ذلك على هامش جولة رئيس المدينة بزيارة المستشفى الغردقة العام، اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بها، وكان في استقباله الدكتور جمال مغربي، مدير المستشفى العام، والدكتور عمرو عبد العال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، بمتابعة المستشفيات وسير العمل بها داخل مدن المحافظة.

رئيس مدينة الغردقة يتفقد أقسام المستشفى

وتفقد رئيس المدينة الأقسام المختلفة بالمستشفى مثل الاستقبال والعناية المركزة للقلب والعناية المركزة ووحدة غسيل الكلى، حيث قام بالاطمئنان على المرضى والتأكد من تقديم الخدمة لهم على أكمل وجه وتمنى لهم الشفاء.

وشملت جولة رئيس مدينة الغردقة تفقد أعمال الإنشاءات والتطوير المنفذة بالمستشفى ونسب التنفيذ، ومنها مبنى مركز القلب والقسطرة، والوقوف على الأعمال وموعد الانتهاء منها.