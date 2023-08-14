أماكن فسح مجانية يمكنك زيارتها عند قضاء إجازتك في الغردقة

تشهد مدينة الغردقة توافد الآلاف من المصطافين طوال فصل الصيف لقضاء الإجازة على شواطئ الغردقة هربا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعتبر الغردقة واحدة من أفضل المدن الساحلية التي تضم أماكن مجانية للفسحة وتقدم «الوطن» خدمة معرفة الأماكن المجانية بالغردقة.

أماكن مجانية الفسحة في الغردقة

كشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الغردقة تضم عددا من الأماكن المجانية للفسح التي يمكن زيارتها عند قضاء إجازة في الغردقة وهي:

مماشي سياحية

تمتلك الغردقة عددا من المماشي السياحية والدخول بالمجان وهي الممشى السياحي بطريق القرى وممشى شيراتون وممشى فلفلة وممشى شيري وممشى هاواي وممشى ميريت وممشى النصر.

مارينا الغردقة

من أفضل الأماكن السياحية ليس في الغردقة ولكن على مستوى العالم وتقع بشارع شيراتون السياحي وتضم ميناء يخوت عالمي وعدد من مكاتب حجز الرحلات السياحية ومطاعم وكافتيريات بازارات سياحية والدخول إليها مجاناً.

مولات تجارية

وتضم الغردقة عددا من المولات التجارية والبازارات السياحية المنتشرة بالشوارع السياحية في شمال ووسط وجنوب مدينة الغردقة.

وكشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر أن الغردقة تشهد ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري وكسرت حاجز 95% تزامنا مع زيادة الحجوزات ارتفاع معدل حركة السياحة الداخلية وذلك منذ بدء موسم الصيف الجاري.